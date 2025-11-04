Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Colisão entre motocicletas termina com morte de mulher em Jacundá

Por enquanto, as circunstâncias do sinistro de trânsito são desconhecidas

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra a mulher que morreu na colisão entre as duas motocicletas. (Foto: Reprodução | Correio de Carajás)

Natália Gomes Serafim, de 32 anos, morreu na madrugada de segunda-feira (3/11) depois de se envolver em um acidente de trânsito em Jacundá, no sudeste do Pará. O sinistro ocorreu no domingo (2/11), por volta das 11h, quando a vítima conduzia uma motocicleta e colidiu com outra moto. Por enquanto, as circunstâncias do episódio são desconhecidas. 

Natália estava Honda Titan quando sofreu o acidente na rua Bom Pastor, no bairro Alto Paraíso.  Apesar de não haver detalhes oficiais sobre o ocorrido, os dois veículos colidiram frontalmente, segundo o portal Correio de Carajás. Outras duas pessoas ficaram feridas. 

A vítima sofreu várias fraturas, enquanto um dos outros condutores teve fraturas nos braços e nas pernas. Ele recebeu atendimento no Hospital Municipal de Jacundá e foi transferido para outra unidade fora da cidade.

A motociclista também chegou a ser levada para o hospital municipal, onde recebeu atendimento emergencial, mas, devido à gravidade dos ferimentos, não resistiu e morreu antes de ser transferida, ainda conforme o Correio. Ela deixou três filhos. 

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno. 

 

