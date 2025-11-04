Colisão entre motocicletas termina com morte de mulher em Jacundá
Por enquanto, as circunstâncias do sinistro de trânsito são desconhecidas
Natália Gomes Serafim, de 32 anos, morreu na madrugada de segunda-feira (3/11) depois de se envolver em um acidente de trânsito em Jacundá, no sudeste do Pará. O sinistro ocorreu no domingo (2/11), por volta das 11h, quando a vítima conduzia uma motocicleta e colidiu com outra moto. Por enquanto, as circunstâncias do episódio são desconhecidas.
Natália estava Honda Titan quando sofreu o acidente na rua Bom Pastor, no bairro Alto Paraíso. Apesar de não haver detalhes oficiais sobre o ocorrido, os dois veículos colidiram frontalmente, segundo o portal Correio de Carajás. Outras duas pessoas ficaram feridas.
A vítima sofreu várias fraturas, enquanto um dos outros condutores teve fraturas nos braços e nas pernas. Ele recebeu atendimento no Hospital Municipal de Jacundá e foi transferido para outra unidade fora da cidade.
A motociclista também chegou a ser levada para o hospital municipal, onde recebeu atendimento emergencial, mas, devido à gravidade dos ferimentos, não resistiu e morreu antes de ser transferida, ainda conforme o Correio. Ela deixou três filhos.
A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.
