Vizinhos brigam e um morre por causa de conserto de aparelho de som

Informações preliminares apontam que Luiz Ricardo dos Santos, de 22 anos, morreu na noite desta terça-feira (30), após ter sido baleado no conjunto Cidadão 12, Zona Norte de Manaus. Com informações do Portal do Holanda.

Luiz teria vendido um aparelho de som automotivo para o autor dos disparos, no entanto, o objeto apresentou problemas e os dois começaram a discutir via WhatsApp, já que o suspeito queria o dinheiro de volta.

A vítima foi convidada pelo vizinho a resolver o problema em uma conversa, mas ao chegar na casa do suspeito, já foi recebido com vários tiros.

Testemunhas informaram que Luiz foi levado para o Serviço de Pronto Atendimento do Galileia, mas não resistiu aos graves ferimentos e morreu.

O autor do crime fugiu por uma área de mata. O caso deve ser investigado pela Delegacia de Homicídios. Até agora o suspeito não foi preso.