Vítima de ginecologista preso por abuso sexual relata que médico oferecia cirurgia em troca de sexo

Uma das mais de 40 vítimas que procuraram a Delegacia da Mulher de Anápolis, a 55 km de Goiânia, para denunciar o ginecologista e obstetra Nicodemos Júnior Estanislau Morais, de 41 anos, relatou que o homem ofereceu cirurgia em troca de relações sexuais. O médico foi preso por suspeita de violação sexual mediante fraude, na quarta-feira (29). As informações são do Metrópoles.

Além da cirurgia, outra vítima declarou que o homem teria se oferecido para testar, com relações sexuais, um anel vaginal que havia colocado em um procedimento. Há também relatos que, durante exames ginecológicos, o médico tentava manipular o clitóris das pacientes e isso teria ocorrido, inclusive, durante exame de pré-natal em grávidas.

“Ele tocava de forma não ginecológica as vítimas, fazia com que a vítima tocasse no órgão genital dele. Era o mesmo modus operandi”, explicou a delegada responsável pelo inquérito, Isabella Joy. Segundo ela, existem vítimas do Pará, Distrito Federal e Goiás.

A aromaterapeuta Kethleen Carneiro, atualmente com 20 anos, prestou depoimento e afirmou que aos 12 anos, o ginecologista falou sobre 'ponto G' e chegou a mostrar um quadrinho pornografico. Confira o relato:

Nicodemos Júnior segue preso. A defesa alega que em nenhum momento o homem realizou qualquer tipo de procedimento com cunho sexual.