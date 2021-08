Médium João de Deus é preso após oito novas denúncias de abuso sexual

João de Deus foi preso, nesta quinta-feira (26), após a 15ª denúncia apresentada pelo Ministério Público, acusado de uma série de abusos sexuais contra mulheres durante atendimentos espirituais, em Anápolis, a 55 km da capital goiana. As informações são do portal Metrópoles.

O médium foi encaminhado para a Central de Flagrantes da região. Ele deve ser encaminhado para o Núcleo de Custódia de Aparecida ainda na tarde desta quinta-feira (26).

No mês passado, foi recebido pelos promotores novas denúncias contra o religioso. Oito mulheres afirmaram terem sido estupradas pelo idoso. A maioria dos crimes ocorreram na Casa Dom Inácio de Loyola, local em que ele atendia, em Abadiânia. No entanto, ele nega as acusações.

Por conta da pandemia, o acusado cumpria prisão domiciliar por ser do grupo de risco. Ele já esteve detido no Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana da capital, entre dezembro de 2018.