Vigia mata companheira e enterra corpo em área de escola onde trabalhava em Santarém

Um homem identificado como Raimundo Souza, vigia de uma escola municipal em Santarém, no oeste do Pará, confessou ter assassinado e enterrado a companheira Gisele Ribeiro Batista, de 38 anos. Os dois mantinham um relacionamento há cerca de sete anos. O crime ocorreu na noite de domingo (6) nas proximidades da Escola Municipal Brigadeiro Eduardo Gomes.

Desaparecida desde domingo (6), Gisele foi encontrada morta na tarde de terça-feira (8), em um terreno anexo à unidade de ensino. A Polícia Científica foi acionada para realizar a perícia e a remoção do corpo. As informações são do site Giro Portal.

A área, que não abriga salas de aula, é utilizada para práticas esportivas. Em entrevista ao portal local, Raimundo afirmou que vinha sendo ameaçado por Gisele, que exigia que ele vendesse sua casa. “Ela queria tomar tudo que eu tinha. Eu dava parte do meu salário para ela”, disse.

VEJA MAIS

“Ela disse que, se eu não desse tudo, ia me matar”, declarou. Segundo ele, o crime foi cometido dentro da escola, onde teria imobilizado a vítima utilizando álcool, antes de enterrar o corpo nos fundos do terreno.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso à Polícia Civil. A reportagem aguarda retorno.