Justiça paraense absolve acusado de feminicídio em julgamento realizado nesta terça-feira (8)

O Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA) decidiu, nesta terça-feira (8), pela absolvição de Marcos Yohan de Lima Talino, acusado de feminicídio contra Kevilly Maiara da Silva Sousa, em Marituba, na Região Metropolitana de Belém. O crime ocorreu em outubro de 2022. A vítima convivia com o réu havia seis anos e, segundo a acusação, teria sido morta por asfixia, segundo o TJPA. Marcos Yohan foi preso, pela segunda vez, em abril de 2023.

Durante o julgamento, foram ouvidas dez testemunhas de acusação e defesa, entre elas familiares da vítima, como a mãe e o tio, além de parentes do réu. Médicos que atenderam Kevilly na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) também enviaram seus depoimentos em vídeo.

No interrogatório, Marcos Yohan negou ter causado a morte da companheira. Ele afirmou que os dois tiveram relaç​ões sexuais naquele dia e que, após adormecer, acordou com a jovem desacordada. Disse ainda que tentou reanimá-la e a levou à UPA, onde foi constatado o óbito. O médico de plantão solicitou investigação da perícia técnica, que concluiu que a morte ocorreu por asfixia.

A defesa sustentou que a causa da morte foi broncoaspiração do próprio vômito, agravada por uma crise asmática, já que Kevilly era portadora de asma.

Após a análise de todas as provas e depoimentos, os jurados optaram pela absolvição do réu. Ao fim da sessão, o promotor do júri anunciou que irá recorrer da decisão, por entender que o veredito foi contrário às provas apresentadas nos autos.