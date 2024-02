Vigia é morto com facadas e tiro na cabeça, em Bragança

Um homem identificado como Daniel Silva de Aviz, de 31 anos, foi encontrado morto, na manhã de segunda-feira (5), em uma área de mata de Bragança, no nordeste do Pará. Conforme as informações iniciais, a vítima, que atuava como vigia em uma escola na Comunidade São Mateus, foi morta com duas facadas e um tiro à queima roupa que acertou a parte de trás da cabeça.

Daniel foi encontrado morto na vila do Carcará, no ramal do Tramatateua, zona rural de Bragança. As informações repassadas às autoridades é que a vítima estava em um evento acompanhado de algumas pessoas na noite em que foi morto. O corpo dele foi encontrado cerca de 200 metros de onde a festa ocorreu. O corpo dele foi encontrado por um morador que passava com um boi pela estrada e percebeu que o animal ficou inquieto ao entrar na área de mata. Ao averiguar o que estava ocorrendo, o morador se deparou com a vítima.

Populares acionaram a Polícia Militar e Civil, que isolaram a área para realizar a perícia e coletar mais informações sobre o que poderia ter ocorrido. No levantamento feito pelos peritos no local, foi encontrada uma faca de serra que estava quebrada e um cartucho de calibre 20. Segundo as autoridades, no corpo de Daniel havia duas marcas de corte feitas por arma branca, um próximo à clavícula e outro em um dos braços. Ele também tinha uma marca de disparo de arma de fogo na parte de trás da cabeça.

Ainda não há informações sobre o autor ou a motivação do crime. O corpo de Daniel foi removido e encaminhado para o Instituto Médico Legal, em Castanhal, onde seria realizada a necropsia e posterior liberação para a família realizar o velório e sepultamento.

Em nota, a Polícia Civil informa que equipes da delegacia de Bragança trabalham para identificar os envolvidos no homicídio.

(Imagem: Redes Sociais)