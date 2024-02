'Bleno do Corte' é morto a tiros por dupla de moto em Castanhal

Bleno da Silva Campos, 23 anos, mais conhecido como “Bleno do Corte”, foi morto a tiros na noite desta segunda-feira (5), por volta das 20h30, no bairro Fonte Boa, em Castanhal, nordeste paraense. Segundo informações da Polícia Militar local, uma guarnição fazia rondas pelo Conjunto dos Ipês, os policiais foram informados por moradores que havia ocorrido um baleamento, próximo à Igreja São Paulo VI.

No local, os agentes encontraram “Bleno do Corte” caído ao chão, atingido por cerca de seis disparos de arma de fogo na região do abdômen e do tórax. O Corpo de Bombeiros foi acionado e constatou a morte do rapaz. A motivação para o crime é desconhecida.

A companheira da vítima esteve no local do crime e informou para a polícia que Bleno saiu da barbearia acompanhado de um homem em uma motocicleta modelo Pop, quando dois suspeitos encapuzados surgiram em outra moto e realizaram vários disparos de arma de fogo. Em seguida, os criminosos fugiram tomando rumo desconhecido. Eles não foram identificados. Segundo a companheira de Bleno, após o crime, o homem que estava com a vítima também fugiu.

A Polícia Científica analisou e removeu o corpo de Bleno para o Instituto Médico Legal (IML) de Castanhal. A Polícia Civil investiga o caso.