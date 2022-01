Vídeo: Policiais Militares apreendem droga enterrada embaixo da cama em Concórdia do Pará

Três embalagens com 500 gramas de oxi foram encontradas enterradas no quarto de Dorivald Lima de Paiva, em uma vila, no município de Concórdia do Pará. Os militares chegaram até o local, após receberem informações de populares de que uma pessoa estaria vendendo drogas na região. Ao chegarem no ponto citado da denúncia, os policiais abordaram um homem que tinha as mesmas características citadas pelo denunciante. Durante a abordagem os militares encontraram uma porção de droga e um celular sem nota fiscal com o abordado. Após isso, Dorivald Lima informou onde morava e disse que tinha mais drogas na residência.

Ainda de acordo com a PM, pra tentar esconder o produto ilegal, Dorivald enterrou outros três papelotes com as mesmas substancia embaixo da cama.

Ao todo a PM encontrou com o acusado 4 embalagens com pedras de oxi, balanças de precisão, e um rádio comunicador. Dorivald Lima de Paiva e os materiais apreendidos foram encaminhados para a delegacia da região e apresentados para o delegado de plantão.