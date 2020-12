VÍDEO: Mulher é baleada durante 'saidinha bancária' em Marituba

Uma mulher foi baleada ao sair de uma agência do Banco Bradesco em Marituba, região metropolitana de Belém, na tarde desta sexta-feira, 4, por volta das 13 horas. O crime ocorreu na rua Raimundo Barbosa Santana, , no bairro Centro, em frente à praça Matriz. A violência ocorreu durante uma possível "saidinha bancária", que descreve o ato de o assaltante aguardar a vítima sacar uma quantia em dinheiro para roubá-la na saída da agência bancária..

De acordo com a Polícia Militar, a mulher estava saindo do local, quando foi abordada por um homem armado. O criminoso vestia o uniforme de uma empresa de energia elétrica e tentou puxar a bolsa dela. Em seguida, a vítima reagiu à ação e acabou sendo atingida com um tiro no pé pelo assaltante, que fugiu em seguida.

Populares e policiais militares socorreram a vítima e à levaram para a Unidade de Pronto Atendimento Almir Gabriel. Em seguida, ela foi transferida para uma unidade de saúde particular. A mulher passa bem.

Até o momento, o criminoso não foi identificado ou preso.