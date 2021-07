VÍDEO: incêndio atinge prédio em residencial no bairro do Tapanã, em Belém

O Corpo de Bombeiros Militar do Pará foi acionado na noite deste domingo (25) para atender ao pedido de socorro de uma moradora após um incêndio ter início em um dos apartamentos no Condomínio Alegro Montenegro, na Estrada do Tapanã. Veja:

Por meio das redes sociais, a moradora pediu ajuda e, então, a situação foi repassada ao Centro Integrado de Operações (Ciop), que acionou os Bombeiros. Várias viaturas foram encaminhadas ao local pata atender a ocorrência.

A moradora do prédio conseguiu sair a tempo de casa, juntamente com um bebê, cachorro e a mãe.

A redação de O Liberal apura mais informações. Acompanhe.