VÍDEO: Incêndio assusta moradores de Breves, no Arquipélago do Marajó

Um incêndio foi registrado neste domingo (1) no município de Breves. Aparentemente, ninguém ficou ferido, mas houve danos materiais, confirmam moradores do município do Arquipélago Marajoara. Veja:

A redação integrada de O Liberal entrou em contato com o Corpo de Bombeiros para obter mais detalhes sobre o incêndio. A assessoria da corporação confirmou a ocorrência, mas disse que só dará detalhes quando apurar mais informações concretas sobre as dimensões dos estragos, os motivos e quando ocorreu. Acompanhe.