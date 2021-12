VÍDEO: Homem morre em acidente de trânsito em Benevides

​Um motociclista de 53 anos, que não teve identidade revelada, morreu ao ser atropelado por um caminhão, na tarde desta terça-feira (28), no quilômetro 21 da rodovia BR-316, em Benevides, região metropolitana de Belém. A informação foi confirmada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), responsável pela fiscalização do trecho. Câmeras de segurança das proximidades de onde o acidente ocorreu registraram a fatalidade.

Nas imagens, é possível ver que a vítima tenta atravessar a rua, mas, por algum motivo, retorna com a motocicleta para a margem da rodovia e, neste momento, é atingida e arremessada pelo veículo. O caminhão perde o controle e aparece em ziguezague até ganhar estabilidade sobre a pista. Não há informações se ​o motorista​ fugiu do local.

O Centro de Perícias Científicas Renato Chaves foi acionado para realizar a análise da cena do acidente, assim como do cadáver do motociclista, que posteriormente foi removido para a sede do Instituto Médico Legal, onde é feito o exame de necroscopia, para apontar a exata causa da morte.