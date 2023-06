Vídeo flagra tentativa de assalto em canteiro de obras na avenida Romulo Maiorana, em Belém

Circula pelas redes sociais o flagrante, em vídeo, de uma tentativa de assalto registrada no canteiro de obras da avenida Romulo Maiorana, no bairro do Marco, em Belém. A Polícia Militar do Pará (PM) não afirma, com certeza, se o registro foi feito nesta sexta-feira, 23, mas diz que está em rondas na área para localizar os suspeitos.

Nas imagens, é possível ver que dois homens em uma motocicleta aparecem abordando um carro de cor branca, parado bem no trecho em obras da avenida Romulo Marioarana. Outras duas pessoas também aparecem na cena, acuadas entre o veículo e os dois suspeitos.

VEJA MAIS

O carro, então, começa a se movimentar, sem baixar os vidros, força passagem e vai embora. As outras duas pessoas permanecem no local, de mãos erguidas, enquanto os suspeitos sobem na moto e vão embora.

Segundo comentou o contato do 1º Batalhão da PM, responsável pelo bairro Marco, as imagens também chegaram para a polícia na manhã desta sexta-feira, 23, mas a data do registro ainda não foi confirmada. No entanto, a polícia afirma que está em rondas na área e mobilizando batalhões vizinhos para tentar localizar os suspeitos que aparecem no vídeo.

"A gente percebe que a moto estava com a placa encoberta, mas parece se tratar de uma Honda Fan preta. Ao que parece, um dos suspeitos estava armado. Nós estamos em buscas, atentos caso seja percebido algum veículo com essas características", disse o oficial.