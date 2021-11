Vídeo: Bêbado, filho espanca pai de 62 anos em Itaituba, no sudoeste paraense

Marco Antônio Santos de Souza, de 24 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Civil, na manhã desta segunda-feira (1º), após agredir o próprio pai, Antônio Alves de Souza, de 62 anos, a socos e chutes. O caso ocorreu na noite deste domingo (31), por volta das 23h30, dentro do estabelecimento comercial da vítima, localizado no cruzamento da 3ª rua com a travessa São José, em Itaituba, no sudoeste paraense. A informação foi confirmada à reportagem pelo delegado titular do município, João Milhomem. Segundo a PC, o acusado foi indiciado pelo crime de lesão corporal dolosa e está à disposição da justiça.

ASSISTA:

Imagens registradas pelas câmeras de segurança do local mostram que os envolvidos tiveram uma discussão antes das agressões terem início. Em determinado momento, Antônio entra no estabelecimento enquanto o filho fica do lado de fora, falando com ele.

Ao retornar, o pai tenta dar um soco no rosto do filho, que desvia. Em seguida, Marco parte para cima do progenitor com socos e o derruba no chão. Neste momento, o agressor dá mais socos e chutes na vítima.

Uma mulher aparece e tenta segurar Marco, que consegue prender o pescoço do pai entre as pernas, com os dois ainda no solo. Depois, os dois homens e a mulher se levantam e saem do campo de monitoramento das câmeras.

Ao Giro Portal, a vítima relatou que Marco Antônio saiu de motocicleta com sete cervejas e retornou aparentemente muito drogado e violento. O homem relatou ainda que já denunciou o filho uma vez e, inclusive, recebeu ameaças de morte. Ele afirma que esta foi a 6ª vez que o filho a agrediu.

“Tem que prender, decidimos lá em casa que ele tem que ficar preso. Ele fala direto que, se prende ele e ele sair, ele mata, aí ele tem que ficar até o dia que ele falar que não mata mais. Eu não dei conta de fazer ele um homem, aí eu peço ajuda pras autoridades", defendeu a vítima, que afirmou ainda que a mãe do rapaz também recebeu um chute do acusado durante a briga familiar.

Marco afirma estar arrependido e diz que estava bêbado quando o crime ocorreu, mas nega que tenha ameaçado o pai de morte. "Não é verdade sobre as ameaças, eu tô errado porque lá é a casa dele, eu tô arrependido, mas já aconteceu", declarou ele, que afirma que também já foi agredido a facadas pelo pai em uma briga anterior.