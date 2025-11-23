VÍDEO: Barco de pequeno porte bate em estrutura da AquaPraça na Cidade Velha e afunda

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que uma embarcação de pequeno porte colidiu com a AquaPraça, estrutura flutuante instalada em frente à Casa das Onze Janelas, no bairro da Cidade Velha, em Belém. O incidente ocorreu na noite da última sexta-feira (21). A AquaPraça funcionou como pavilhão da Itália durante a COP 30.

VEJA MAIS

De acordo com a Secretaria de Estado de Cultura (Secult), não houve registro de feridos na ocorrência e a estrutura não sofreu danos. A pasta informou que a embarcação estava sem tripulantes no momento da colisão.

"A embarcação, já sem tripulantes, estava à deriva próximo ao equipamento, ficou presa a uma das estacas laterais da AquaPraça e, posteriormente, afundou", informaram.

A secretaria acionou a Capitania dos Portos, enquanto a Polícia Militar acompanhou o trabalho de retirada da embarcação, realizado na madrugada de sábado (22).