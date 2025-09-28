Jovem morre afogado em Santarém após barco virar durante pescaria

Um jovem identificado como Marcelo Souza Marques, de 27 anos, morreu afogado na madrugada deste domingo (28), na região da praia do Osso, em Santarém, no Baixo Amazonas. Marcelo saiu para pescar com o tio por volta das 4h, quando a embarcação em que estavam virou devido ao vento forte e à água agitada, conforme informações preliminares.

Segundo relatos, Marcelo não sabia nadar. O tio conseguiu alcançar a margem segurando-se a um pneu de balsa próximo à praia e foi resgatado por pescadores que ouviram gritos de socorro. Por conta da escuridão, Marcelo não foi localizado a tempo.

Informações iniciais do Corpo de Bombeiros informaram que, no momento do acidente, um dos ocupantes conseguiu alcançar a margem. Já o outro, apesar de estar próximo a um flutuante, não conseguiu se salvar.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e encontrou o corpo de Marcelo horas depois. O tio, em estado de choque, foi encaminhado ao Hospital Municipal de Santarém (HMS) para atendimento. Até o momento, não há informações sobre seu quadro clínico.

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso foi registrado na Seccional de Santarém e segue sob apuração. "Testemunhas são ouvidas", explica a PC. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais detalhes o caso à Polícia Civil. A reportagem aguarda retorno.