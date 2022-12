Viatura da polícia colide contra estação do BRT no Tapanã e deixa uma pessoa morta

Uma viatura da Polícia Civil do Pará (PCPA) contendo três policiais civis e um custodiado colidiu, na tarde desta segunda-feira (26), contra a estação do BRT do bairro Tapanã, na avenida Augusto Montenegro, em Belém.

O motorista do veículo, identificado como Homero Goes e Silva de Souza, era investigador da PCPA e morreu na hora. Os policiais civis Cleiton Pereira Vila Nova e a Rejane Maria Oliveira da Silva foram socorridos e encaminhados ao Hospital Porto Dias, no bairro do Marco. Brunos Gomes, o custodiado, estava algemado dentro da viatura no momento do acidente e ficou ferido.

Homero trabalhava na Delegacia da Mulher (Deam), do distrito de Icoaraci, junto com Cleiton, que também é investigador e Rejane, que atua como escrivã.

Bruno estava sendo levado por agentes da Deam à Secretaria de Estado de Administração Penitência (Seap) para que ficasse à disposição da Justiça. No meio do caminho, a colisão ocorreu.

Segundo a Polícia Militar (PM), um Volkswagen, modelo Voyage, de cor prata, teria invadido a pista expressa do BRT, pela qual a viatura da PCPA seguia.

O 2º tenente Diego, do 24º Batalhão de Polícia Militar (24º BPM), o acidente teria ocorrido por volta das 16h e os passageiros da viaturas ficaram presos nas ferragens do automóvel. O Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) precisou retirar as pessoas dentro da viatura.

O condutor do Voyage Prata fugiu da cena do crime e a PM está a procura dele.

Redes Sociais

Vídeos foram compartilhados nas redes sociais onde mostram mais cenas do acidente. Numa das filmagens, o passageiro de um veículo registra várias pessoas e policiais militares próximos da viatura da PCPA. Uma voz aparece ao fundo e comenta que um homem e uma mulher estariam dentro da viatura e que eles teriam morrido. “Olha o cara lá e a mulher também”.

O passageiro responde: “caraca” e questiona logo em seguida se estão mortos. Outro rapaz responde que sim.