Viatura da Polícia Civil se envolve em um grave acidente em Tucuruí

Na madrugada desta segunda-feira (24), uma viatura da Polícia Civil do Pará se envolveu em um grave acidente, na zona urbana de Tucuruí. O delegado, que dirigia a veículo, foi socorrido por populares e levado a um hospital de Tucuruí.

De acordo com um vídeo que foi gravado por um homem que passava pela via, é possível ver que a colisão foi tão violenta que danificou totalmente a cabine e acionou o sistema de airbag do veículo, que ficou totalmente destruído. Um poste de iluminação foi atingido pela caminhonete, e acabou partido ao meio. A fiação elétrica ficou exposta pela pista.

Por meio de nota, a Polícia Civil do Pará informou que apura as causas do acidente de trânsito, envolvendo um delegado e “ressalta que todos os procedimentos cabíveis estão sendo realizados para esclarecimento do caso