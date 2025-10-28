Viatura da PM é alvejada por grupo encapuzado em Ananindeua

Uma viatura do 29º Batalhão Polícia Militar (29º BPM) foi alvo de pelo menos 40 disparos de arma de fogo na madrugada desta terça-feira (28/10), no bairro do Curuçambá, em Ananindeua, na Grande Belém. Uma câmera de um circuito de segurança registrou a emboscada, que ocorreu na avenida Beira Rio com a Passagem Amapá. Por sorte, nenhum militar se feriu.

O episódio ocorreu por volta de 1h. A gravação mostra várias pessoas encanando pela via. De repente o grupo se esconde. Pouco tempo depois, a viatura da PM aparece pelo local e, ao passar pelos criminosos, é recebida com diversos tiros. Na sequência, os agentes fogem do local.

Uma filmagem de outro ângulo mostra o grupo que atacou os policiais. As imagens mostram, pelo menos, 10 pessoas, todas armadas e com os rostos encapuzados.

Por enquanto, nenhum suspeito foi identificado ou preso. A PM segue atrás dos envolvidos. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.