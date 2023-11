Viatura da PM cai em canal durante ocorrência no bairro do 40 Horas; vídeo

Uma viatura da Polícia Militar surpreendentemente caiu no canal do Ariri, na Avenida Independência, bairro do 40 Horas, na tarde desta terça-feira (28). O incidente aconteceu durante atendimento a uma ocorrência. A chuva que caiu por volta das 16h deixou a pista molhada e com pouca aderência.

Vídeos gravados por moradores da área após o incidente rapidamente se espalharam nas redes sociais, principalmente nos aplicativos de mensagem. Nas imagens, é possível ver a viatura da PM submersa no canal, enquanto moradores se mobilizam para auxiliar os policiais encharcados a saírem do veículo.

A tensão do susto provocado pelo acidente logo deu lugar à preocupação dos moradores, que prontamente prestaram assistência aos agentes. A principal suspeita é de que as condições da pista e o tempo chuvoso causaram o acidente. A Polícia Militar informou que, felizmente, os policiais envolvidos no acidente não sofreram ferimentos.