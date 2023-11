Passageiros de micro-ônibus são feitos reféns no bairro do 40 Horas na tarde desta segunda-feira

Passageiros de um micro-ônibus da linha Saré - 40 Horas são feitos reféns durante assalto ao coletivo na tarde desta segunda-feira (6), no bairro do 40 Horas, em Ananindeua, na Grande Belém, Até o momento, não se sabe quantas pessoas estão no ônibus. O caso está ocorrendo nas proximidades da rotatória do 40 Horas.

A informação foi confirmada por militares do 6º Batalhão da Polícia Militar (6º BPM). Uma guarnição da Polícia Militar já está no local e acompanha o caso para negociar com o suspeito. Não se tem, até então, informações de como a crise teria iniciado. Informação preliminares dão conta de que um homem armado com uma faca teria entrado no micro-ônibus e iniciado a ação.