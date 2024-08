​Vereadora paraense é conduzida à delegacia por porte ilegal de arma de fogo em Minas Gerais

Uma vereadora do município de Dom Eliseu, no nordeste do Pará, foi levada à delegacia de Leopoldina, na Zona da Mata Mineira, em Minas Gerais, após ser flagrada com uma arma de fogo em sua bolsa. A abordagem ocorreu na noite de segunda-feira (5) no km 744 da MGC-120, em Dona Euzébia. A vereadora foi identificada como Claudia Mageveski de Souza (PDT). Após pagar uma fiança de um salário mínimo, ela foi liberada.

Em conversa com a reportagem do Grupo Liberal, nesta quarta-feira (7), Claudia Mageveski relatou que estava a caminho de Minas Gerais para comprar plantas ornamentais, já que possui um estabelecimento especializado em jardinagem em Dom Eliseu.

“Eu viajei muitas noites. E​u tenho uma empresa de jardinagem em Dom Eliseu. Trabalho com paisagismo. E eu fui até lá comprar algumas plantas para o meu viveiro e também para atender alguns clientes de plantas de grande porte que eu não tinha na minha região. Passei na barreira, fui abordada. Eles pediram para fiscalizar o carro, fiscalizaram. Eu já me prontifiquei e saí do carro, pedi que eles pudessem fazer o que fosse necessário. Eles encontraram a arma dentro da minha bolsa, a qual eu uso e carrego realmente”, contou.

A vereadora apresentou o registro da arma aos policiais, mas admitiu que não tinha o porte. “A ilegalidade está só no trânsito da arma em si, mas a minha arma é legalizada”, declarou.

“Eu fui até a delegacia com os policiais da Polícia Rodoviária, me conduziram educadamente, me levaram para a Delegacia da Mulher, na qual também fui muito bem recebida, sentei na sala do delegado, me ouviram e estipularam uma fiança de um salário mínimo. Meu esposo foi ao banco, sacou o dinheiro, fez o pagamento da fiança e uma hora e quarenta minutos depois eu já tinha sido liberada”, afirmou.

Claudia Mageveski informou ainda que concluiu a compra das plantas e já estava retornando ao Pará nesta quarta-feira (7). A reportagem do Grupo Liberal entrou em contato com as autoridades policiais de Minas Gerais e aguarda um posicionamento sobre o caso.