​Vendedores ambulantes ficam à deriva após colisão entre embarcações no Pará

Vários vendedores ambulantes ficaram à deriva, na manhã desta quarta-feira (17), na saída do porto do município de Juruti, oeste do Pará. Segundo testemunhas, um navio que faz a linha Manaus (AM)/ Santarém(PA) atingiu a “rabeta” em que as vítimas estavam, de​ixando-as para trás.

Os vendedores ambulantes precisaram nadar para se salvar e acabam sendo resgatados por outras embarcações qu​e estavam atracadas no porto. Ainda conforme as testemunhas, os trabalhadores perderam todas as mercadorias que possuíam.