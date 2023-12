Brasileiros são resgatados após ficar à deriva no Caribe; vídeo

A Marinha da Colômbia realizou com sucesso o resgate de uma família brasileira que ficou à deriva por aproximadamente 9 horas, no Golfo de Morrosquillo, no Caribe. O veleiro que transportava cinco pessoas, incluindo dois adultos e três menores de idade, começou a sofrer com a entrada de água devido às adversas condições meteorológicas, levando-os a abandonar a embarcação e buscar refúgio em um bote.

A operação de resgate foi iniciada após a Torre de Controle de Tráfego e Vigilância Marítima da Direção Geral Marítima (Dimar) receber um chamado de emergência da tripulação do veleiro denominado 'Austros'. Unidades da Guarda Costeira foram prontamente despachadas para a área, com apoio aéreo.

Ao chegarem ao local, as equipes de resgate encontraram o veleiro parcialmente afundado e abandonado. A busca continuou, resultando na localização da família brasileira em um bote inflável próximo à ilha de Ceycén.

"Ao chegar à área, foram realizados padrões de busca que conseguiram identificar o veleiro parcialmente afundado e sem pessoas no seu interior, razão pela qual, graças à articulação de capacidades e à comunicação permanente entre a Marinha da Colômbia e a Autoridade Marítima, constatou que esta família estava a bordo de um pequeno barco perto da ilha de Ceycén", informou a Marinha da Colômbia.

Os cinco brasileiros foram posteriormente conduzidos à Estação da Guarda Costeira em Cartagena para receber atendimento médico.