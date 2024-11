Veja quem é o suspeito de estuprar um menino de 12 anos em shopping de Belém

O homem de 29 anos, suspeito por estupro de um menino de 12 anos em uma escada de emergência em um shopping, localizado na avenida Visconde de Souza Franco, em Belém, teve a imagem divulgada pela Polícia Civil (PC). O homem é portador do vírus HIV. Segundo a PC, o objetivo de divulgar a imagem é que outras vítimas identifiquem o suspeito e denunciem outros crimes. Apesar disso, seu nome não foi divulgado.

A orientação da Polícia Civil é que possíveis outras vítimas, ou responsáveis de vítimas, caso elas sejam menores de idade, procurem a Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e ao Adolescente (Deaca) da Santa Casa, ou qualquer outra unidade policial. A denúncia é fundamental para as investigações e para o apoio às vítimas, inclusive para iniciar o tratamento contra o vírus HIV e o desenvolvimento da Aids.

A delegada responsável pelo caso da Deaca, Danielle Ambrósio, informou que há fortes indícios que o suspeito tenha praticado o crime de forma semelhante com outras vítimas. "Em face do interesse público estamos divulgando o rosto dele, para que outras pessoas que tenham sido vítimas desse indivíduo possam denunciar", detalhou. Entretanto, a Polícia decidiu ainda não divulgar o nome e sobrenome do suspeito.

O suspeito teria confessado a prática delituosa. Ele também informou que era portador do vírus HIV e que praticou a violência sexual no menino sem o uso de preservativo. "Há fortes indícios de que este não é o primeiro caso do suspeito e que, provavelmente, ele tenha praticado contra outras vítimas naquele mesmo shopping, o que será investigado pela equipe de policiais da Deaca Santa Casa", detalhou Danielle.

As imagens das câmeras de segurança flagraram a movimentação do suspeito no dia 31 de outubro deste ano, quando ele abordou o adolescente de 12 anos no banheiro do shopping e o obrigou a acompanhá-lo até a escada de emergência do lugar, onde não havia monitoramento por vídeo.

O homem de 29 anos violentou sexualmente a vítima e, após a prática do ato, retornou ao banheiro para trocar de roupa a fim de não ser identificado. O suspeito que não tinha passagem pela polícia foi preso, na manhã desta quinta-feira (21/11), e segue a disposição da justiça.

Denuncie

A polícia orienta que denúncias ou informações que possam ser relevantes neste caso sejam feitas para o número 181 ou, pessoalmente, na Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e ao Adolescente (Deaca) que fica na Fundação Santa Casa de Misericórdia de Belém, no endereço: R. Bernal do Couto, 988 – Umarizal, Belém.