Homem com HIV é preso suspeito de estuprar menino de 12 anos dentro do shopping Boulevard, em Belém

Um homem foi preso, nesta quinta-feira (21/11), suspeito de estuprar um menino de 12 anos dentro do shopping Boulevard, na avenida Visconde de Souza Franco, no bairro do Reduto, em Belém. Conforme informações da Polícia Civil, o crime ocorreu no dia 31 de outubro deste ano, nas escadas de emergência do estabelecimento, após a vítima ser abordada em um dos banheiros do local. O suspeito foi preso em seu local de trabalho, no município de Ananindeua, e confessou ser soropositivo e realizar tratamento para HIV.

VEJA MAIS



A ação para prender o suspeito foi realizada pelas equipes da Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e ao Adolescente (Deaca) Santa Casa, com apoio do Grupo de Trabalho de Apoio à Vulneráveis (GTV) e DATA Belém. Os agentes cumpriram um mandado de prisão preventiva e busca e apreensão pelo crime de estupro de vulnerável. No momento que o suspeito foi detido, o celular dele foi apreendido para auxiliar nas investigações sobre o caso.

No momento da prisão, foi apreendida a mochila do suspeito. Nela foram encontradas a roupa que o homem usava no dia dos fatos e o squeeze (garrafa de água). Na bolsa ainda havia remédios para tratamento de HIV. Questionado, o suspeito confessou ser soropositivo. O homem será encaminhado ao sistema penitenciário, onde ficará à disposição da Justiça.

Investigação

Conforme as informações policiais, o crime ocorreu por volta de 19h30 do dia 31 de outubro, uma quinta-feira. Segundo as informações repassadas a policiais, a vítima se encontrava nas dependências do shopping com sua mãe, quando pediu para ir sozinho ao banheiro situado próximo à loja em que sua mãe se encontrava. No local, o menino foi abordado pelo suspeito e aliciado para ir até as escadas de emergência, localizada perto do corredor que dá acesso aos banheiros. Nas escadas, a vítima teria sido violentada sexualmente.

Ainda conforme a polícia, o local onde o crime ocorreu não possui câmeras de segurança. Após o estupro, o homem teria retornado ao banheiro e trocado de roupa, para não ser reconhecido. A ação do suspeito saindo do banheiro com a criança e entrado na área das escadas, assim como ele indo embora do local após trocar de roupa, foi captada pelo sistema de câmeras do circuito interno de segurança do Shopping. Após as apurações, a PC identificou o suspeito. Segundo a polícia, há indícios de que o investigado tenha cometido o mesmo crime contra outras vítimas.

Em nota, o Shopping Boulevard afirmou que está absolutamente empenhado em contribuir com as investigações. "E informa que entregou as imagens do circuito interno à Polícia Civil, permanecendo à disposição das autoridades.", detalha a nota.