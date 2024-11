Estupro em shopping de Belém: suspeito pode ter cometido outros crimes desse tipo, diz polícia

A Polícia Civil investiga outras possíveis vítimas de um homem de 29 anos suspeito por estuprar um menino de 12 anos dentro de um shopping de Belém. Após a prisão do suspeito, na manhã desta quinta-feira (21/11), as investigações buscam descobrir outras possíveis vítimas do criminoso. O órgão de segurança divulgou o rosto do suspeito para que outras vítimas identiquem e denunciem o crime.

Segundo a delegada titular da Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e ao Adolescente Santa Casa (Deaca), Daniele Ambrósio, o criminoso que agiu em uma escada de incêndio dentro de um shopping, localizado na avenida Visconde de Souza Franco, pode ter feito outras vítimas no mesmo local. O suspeito ia para o shopping distante da sua residência, que era no bairro da Cabanagem, para praticar o crime.

"Nós temos fortes indícios que esse indivíduo praticou esse crime de forma semelhante em outras vítimas. Por isso que, nós inclusive, em face do interesse público estamos divulgando o rosto dele, para que outras pessoas que tenham sido vítimas desse indivíduo possam denunciar", explicou. Entretanto, a Polícia decidiu ainda não divulgar o nome e sobrenome do suspeito.

A orientação é procurar a Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e ao Adolescente (Deaca) dentro da Santa Casa, ou em outras unidades da Polícia Civil para denunciar o fato e também buscar apoio do Estado para as vítimas.

O crime contra o adolescente ocorreu no último dia 31 de outubro. A criança falou para mãe quando chegou em casa no mesmo dia. O suspeito é portador do vírus HIV. No dia seguinte a mãe procurou de manhã cedo a Delegacia Especializada. Como estava dentro do prazo de 72 horas, a vítima foi submetida a profilaxia de tratamento para HIV, o que fez total diferença, segundo a delegada.

NOTA - A empresa que o suspeito trabalhava e aparece no uniforme em foto divulgada pela Polícia Civil emitiu uma nota para a sociedade. A empresa Nova BR diz que "foi surpreendida com a notícia envolvendo um colaborador da empresa em um caso de extrema gravidade".

"Esclarecemos que a Nova BR repudia veementemente o cometimento de qualquer ato ilegal, criminoso e/ou que viole valores sociais, morais e direitos humanos", diz. "Nossa empresa sempre pauta ações em valores como ética, respeito e responsabilidade social".

"Acompanhando os desdobramentos do caso, colaborando integralmente com as autoridades no curso das investigações", complementa. "Reafirmamos o nosso compromisso com a integridade e com o bem-estar da sociedaded, valores que continuam norteando todas as nossas ações", finaliza.