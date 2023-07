Veículos colidem e provocam longo congestionamento na ponte de Mosqueiro

Uma colisão entre dois carros de passeio provocou um longo congestionamento na tarde deste sábado (29), na ponte de Mosqueiro, distrito de Belém. Não há relatos sobre feridos. De acordo com informações de pessoas que passavam pelo local no momento do ocorrido, um carro de passeio teria feito uma ultrapassagem e acabou colidindo com outro automóvel.

VEJA MAIS

Vídeos compartilhados em grupos de troca de mensagens mostram o trânsito parado. Os carros envolvidos no acidente ficaram bastante danificados. Um deles teve a parte da frente arrancada. O outro, que teria sido atingido por trás, aparentemente atingiu uma das muretas de proteção da ponte e também sofreu danos.