DJ suspeito de feminicídio em Ananindeua é preso em casa de veraneio no Mosqueiro

Foi preso na manhã desta quarta-feira (26), na Ilha de Mosqueiro, Bruno Alisson do Santos Paiva. Ele é acusado de ter assassinado de forma covarde Elinete de Sousa Moreira após uma discussão motivada por importunação sexual. A prisão atendeu a um mandado expedido pela Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua, circunscrição responsável pelo caso. O crime, tipificado como feminicídio, ocorreu em um bar da WE 80 com SN 21, no conjunto Cidade Nova VI, no dia 16 de junho deste ano.

Conhecido como DJ Bruno, o autor do crime foi localizado no distrito de Mosqueiro, onde, segundo investigações da Polícia Civil, estava escondido na residência de veraneio da família. Ele foi conduzido à unidade policial para os procedimentos de praxe e ficará à disposição do Poder Judiciário.

Investigações

No dia 16 de junho, a Divisão de Homicídios da Polícia Civil foi acionada para apurar as circunstâncias de um homicídio ocorrido em um bar da Cidade Nova VI, em Ananindeua. De acordo com as informações colhidas por agentes da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) para instauração do inquérito policial, baseadas em diligências e oitivas de testemunhas, o suspeito teria importunado a vítima sexualmente, o que provocou uma reação indignada por parte de Elinete. Afrontado diante de todos os presentes na ocasião, Bruno deixou o bar, mas, antes, fez ameaças à mulher. Momentos depois, retornou com uma arma de fogo e fez vários disparos pelas costas da vítima, que morreu ainda no local.

Motivo torpe

Testemunhas relataram aos investigadores que o crime teria sido motivado por uma troca de tapas entre vítima e agressor. Elinete e Bruno estariam bebendo em mesas diferentes de um bar localizado na Feira da Cidade Nova VI, quando, ao passar próximo do local onde ele estava, ela teria sido supreendida com um tapa nas nádegas dado por Bruno. Numa reação imediata, ela revidou com outro tapa, mas, no rosto do agressor. Furioso, o suspeito a ameaçou de morte e logo em seguida deixou o local de bicicleta.

Minutos depois Bruno voltou ao bar, desta vez armado, e disparou o primeiro tiro nas costas da vítima. Ainda segundo as testemunhas, Elinete tentou correr, mas foi alcançada pelo assassino, que fez mais três disparos e, então, fugiu do local.