O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Veículo usado no homicídio de jovem na Pedreira é apreendido pela polícia em Belém

As investigações são conduzidas pela Seccional da Pedreira. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.

O Liberal
fonte

Veículo usado no homicídio de jovem na Pedreira é apreendido pela polícia em Belém. (Reprodução/ redes sociais)

O veículo utilizado no homicídio de William Henrique Furtado Dias, de 24 anos, foi localizado sem placas no bairro da Terra Firme, em Belém, e apreendido pela Polícia Civil nesta terça-feira (19). A vítima havia sido assassinada com um tiro na cabeça na tarde de segunda-feira (18), na travessa Vileta, entre as avenidas Visconde de Inhaúma e Marquês de Herval, no bairro da Pedreira. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.

Segundo a polícia, William trabalhava como entregador em uma loja de tintas próxima ao local do crime e não possuía antecedentes criminais. A principal hipótese é de que ele tenha sido morto por engano, já que o alvo dos disparos seria o irmão dele.

Em nota, a Polícia Civil informou que “equipes da Seccional da Pedreira trabalham para identificar e localizar os suspeitos envolvidos no crime”. “O veículo utilizado na ação foi apreendido. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas. Informações que auxiliem na apuração do caso podem ser repassadas pelo Disque-Denúncia, 181. O sigilo é garantido”, declarou a PC.

Imagens de câmeras de segurança registraram a ação criminosa. Conforme a gravação, o atirador, vestido de preto e com capuz, surpreendeu William por trás com um tiro na cabeça, enquanto um carro preto, modelo Agile, passava lentamente. Outro ângulo da gravação mostra quando o suspeito entra no veículo e foge para rumo desconhecido. A polícia não deu detalhes sobre como chegou ao automóvel.

Polícia
.
