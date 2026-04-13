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Polícia

Universidade particular afasta envolvidos em ataque com arma de choque a homem em situação de rua

Segundo a instituição, será aberto um procedimento administrativo interno para a devida apuração dos fatos e também haverá a aplicação de punição

O Liberal
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A imagem em destaque mostra o estudante atacando o homem em situação de rua. (Foto: Reprodução | Redes sociais)

O Centro Universitário do Estado do Pará (Cesupa) comunicou, na tarde desta segunda-feira (13/4), o afastamento dos alunos envolvidos na agressão a um homem em situação de rua com uma arma de choque em Belém. Segundo o Cesupa, será aberto um procedimento administrativo interno para a devida apuração dos fatos e também haverá a aplicação de punição. A Polícia Civil também apura o episódio.

VEJA MAIS

image Estudante vai para a delegacia após atacar homem em situação de rua em Belém; arma foi apreendida
Segundo a corporação, o equipamento de choque é de uso restrito. Imagens mostram entregadores de aplicativo indignados com a agressão

O caso em questão aconteceu nesta segunda (13/4), com vídeos compartilhados nas redes sociais. Pelas imagens, é possível ver a vítima caminhando de costas quando o rapaz, que não teve a idade revelada, se aproxima e a ataca com o taser em dois momentos diferentes. Em uma das gravações, é possível ouvir uma pessoa rindo ao fundo, debochando da situação, após o homem em situação de rua levar o choque.

Em nota, o Centro Universitário lamentou o ocorrido e disse que, ao tomar conhecimento dos fatos, a instituição adotou imediatamente medidas de colaboração com as autoridades policiais para a apuração do episódio.

“O coordenador do curso de Direito acompanhou pessoalmente as providências adotadas na Delegacia de Polícia. Além disso, o Cesupa realizará o afastamento imediato dos alunos de suas atividades acadêmicas e abrirá procedimento administrativo interno para a devida apuração dos fatos. O Regulamento Geral e o Código de Ética e Conduta do Cesupa serão aplicados para a adoção da punição devida”, informou.

O Cesupa também afirmou que “pauta sua missão acadêmica em valores humanísticos, integrando esses princípios à prática e à formação ética de seus alunos”. “Esse compromisso se reflete na interlocução permanente com órgãos de proteção social e nas ações desenvolvidas em todos os cursos para a promoção dos direitos fundamentais”, continuou.

Por fim, a instituição reafirmou o compromisso com a transparência e com a aplicação rigorosa de nossas normas internas e reforçou que colabora com as autoridades “para que episódios desta natureza não se repitam, preservando a integridade dos valores de cidadania” que o Cesupa defende.

O caso 

Uma guarnição do 2º Batalhão de Polícia Militar (2º BPM) foi acionada pela manhã desta segunda (13/4) para verificar uma ocorrência de lesão corporal nas proximidades da universidade.

De acordo com a PM, quando os policiais chegaram ao local, encontraram um tumulto com pessoas ameaçando os alunos. Nas redes sociais circularam filmagens de entregadores de aplicativo indignados com o ocorrido e discutindo com um homem.

Ainda conforme a Polícia Militar, os agentes conversaram com o coordenador do curso de Direito, que relatou que a arma de choque estava com o aluno. O estudante foi levado até a Seccional de São Brás, juntamente com o equipamento apreendido. Em nota, a Polícia Civil disse que um boletim de ocorrência foi registrado na unidade policial e o caso será investigado.

A Redação Integrada de O Liberal tenta contato com a defesa dos estudantes para obter um posicionamento sobre o caso.

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