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Polícia

‘Um pouco aliviada’, diz mãe de criança morta em atropelamento em Abaetetuba; suspeito está preso

O condutor do automóvel, Rosinaldo Cavalcante Macêdo, estava foragido desde o dia do crime e foi detido em Belém

O Liberal
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A imagem em destaque mostra Regiane Matias, mãe de Rayla Maria, de 4 anos. (Foto: Reprodução | Redes sociais)

A prisão do suspeito de atropelar e matar a pequena Rayla Maria, de 4 anos, em Abaetetuba, no nordeste do Pará, trouxe um sentimento de alívio à família da vítima. A mãe da criança, Regiane Matias, se pronunciou na tarde deste sábado (28) e afirmou que, apesar da dor, a prisão do investigado representa um primeiro passo por justiça. O condutor do automóvel, Rosinaldo Cavalcante Macêdo, estava foragido desde o dia do crime e foi detido em Belém.

“Agora posso dormir um pouco aliviada, por terem prendido o homem que matou a minha filha, tirou a minha rainha de mim, tirou privilégio de eu poder cuidar da minha filha. Quero agradecer a todos que compartilharam, quero agradecer a todos que entraram em contato comigo para fazer entrevista, para me ajudarem nessa causa. Muito obrigada, primeiramente a Deus, a justiça dele não falha e eu creio que a do homem também não vai falhar, eu creio que ele vai pagar por tudo que ele fez”, declarou.

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A prisão ocorre após a Polícia Civil solicitar à Justiça a prisão preventiva do suspeito, conforme havia informado mais cedo o advogado da família da vítima, Caio Sena. Desde então, equipes policiais realizavam diligências para localizar o investigado.

O caso aconteceu no último dia 22, no bairro São Sebastião, em Abaetetuba, e causou forte comoção entre moradores da cidade. Desde o atropelamento, familiares da criança vinham cobrando justiça e agilidade nas investigações.

Na sexta-feira (27), um dia antes da prisão, familiares de Rayla realizaram uma manifestação em frente à Delegacia de Polícia Civil de Abaetetuba. Após o ato, eles foram recebidos pelo superintendente da Polícia Civil na região do Baixo Tocantins, Mhoab Khayan Azevedo Lima, que informou sobre o andamento das investigações e as buscas pelo suspeito.

Com a prisão efetuada, Rosinaldo deve permanecer à disposição da Justiça. A Polícia Civil deve dar continuidade às investigações para esclarecer todas as circunstâncias do caso.

O caso

O episódio ocorreu na avenida Hildo de Carvalho, por volta das 19h de 22 de março deste ano. Segundo relatos, o motorista perdeu o controle do carro, subiu na calçada e atingiu a vítima, que estava brincando em frente à própria residência. A menina não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

Após o atropelamento, o suspeito fugiu sem prestar socorro e, até o momento, não foi localizado. Uma mulher que estava no banco do passageiro e seria a esposa do suspeito foi encontrada com escoriações no rosto. A mulher foi encaminhada à delegacia para prestar depoimento.

Durante a vistoria no interior do veículo, os policiais encontraram uma garrafa de bebida alcoólica, o que pode indicar que o condutor havia ingerido álcool antes do acidente.

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