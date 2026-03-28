Advogado da família comenta prisão de suspeito de matar menina de 4 anos atropelada em Abaetetuba

O advogado Caio Sena, que atua na defesa da família da pequena Rayla Maria, de 4 anos, comentou na tarde deste sábado (28) sobre a prisão do suspeito de atropelar e matar a criança, ocorrida em Belém. O homem, identificado como Rosinaldo Cavalcante Macêdo, estava foragido desde o dia do crime, registrado em 22 de março, em Abaetetuba, nordeste do Pará.

Segundo o advogado, a prisão representa um avanço importante no caso, que tem gerado grande repercussão no município. Ele destacou que a mobilização da família foi fundamental para cobrar respostas das autoridades.

“Na data de ontem, os familiares da pequena Rayla fizeram uma manifestação pacífica em frente à delegacia do município de Abaetetuba, cobrando respostas pela condução do inquérito policial a respeito do caso de grande repercussão no nosso município, que foi o atropelamento da pequena Rayla de quatro anos. Após essa manifestação, fomos recebidos pelo superintendente regional, delegado Moab, e a diretora regional, delegada Daniela, onde puderam passar as informações do inquérito policial. Após a análise do inquérito, foi identificado que já havia sido expedido um mandado de prisão preventiva para o mesmo, porém ainda não havia sido localizado. Porém, na data de hoje, tivemos a notícia da delegacia de polícia de Abaetetuba que esse mandado havia sido cumprido em Belém.

Nós, enquanto assistente de acusação, vamos continuar acompanhando a condução do inquérito, aguardar a conclusão de todos os laudos para serem anexados ao inquérito e, diante disso, junto ao Ministério Público e à Polícia Civil, fazer com que o indivíduo responda ao devido processo legal. Nós, enquanto assistente de acusação e enquanto família, só queremos justiça, que a justiça pela pequena Rayla seja feita e que o indivíduo pague pelo crime que cometeu.”

A prisão de Rosinaldo ocorreu na tarde deste sábado (28), em Belém, após diligências realizadas pela Polícia Civil. Contra ele, havia um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça.

Na sexta-feira (27), um dia antes da prisão, familiares da vítima realizaram uma manifestação em frente à Delegacia de Polícia Civil de Abaetetuba, cobrando celeridade nas investigações. Após o ato, eles foram recebidos por autoridades policiais, que informaram sobre o andamento do caso.

A Polícia Civil segue investigando as circunstâncias do atropelamento.