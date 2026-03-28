Depoimento aponta que suspeito de atropelar e matar criança em Abaetetuba não tinha habilitação

Um depoimento prestado à Polícia Civil revela que o homem suspeito de atropelar e matar a pequena Rayla Maria, de 4 anos, em Abaetetuba, não possuía carteira de habilitação. A informação foi dada pela própria companheira do investigado, em oitiva realizada no dia do crime.

De acordo com o documento, a mulher relatou que estava no veículo com Rosinaldo Cavalcante Macêdo no momento do atropelamento, ocorrido em 22 de março, no bairro São Sebastião. Segundo o depoimento, ele conduzia um carro de propriedade da família quando perdeu o controle da direção ao se aproximar de uma curva, invadiu a calçada e atingiu a criança, que morreu ainda no local.

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No relato, a companheira afirma que Rosinaldo não possuía habilitação para conduzir veículo automotor. Ela também declarou que, na percepção dela, o suspeito não apresentava sinais de embriaguez no momento do acidente.

Ainda conforme o depoimento, após o atropelamento, o homem deixou o local temendo represálias de pessoas que começaram a se aglomerar na área. A mulher permaneceu no local até a chegada da Polícia Militar.

O suspeito foi preso na tarde deste sábado (28), em Belém, após dias foragido. Contra ele, havia um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça.