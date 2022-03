Um morre e outro fica ferido na madrugada desta terça, em Castanhal

Duas pessoas foram atingidas por disparos de arma de fogo, na madrugada desta terça-feira (22), na rua João Henrique de Carvalho, a antiga Major Wilson, no bairro da Saudade, em Castanhal, região nordeste do Estado. A Polícia Civil investiga o caso. Ninguém foi preso até o momento.

A Polícia Militar foi informada da ocorrência, via Núcleo Integrado de Operações (Niop), por volta das 1h20, e constatou a morte de um rapaz identificado como Danilo Dias Santos. Profissionais da Polícia Científica do Pará (PCP) foram acionados para realizar a análise da cena do crime e também do corpo da vítima, removido para o Instituto Médico Legal (IML).

Outro homem, Max Santos Farias, foi socorrido e levado pelo Corpo de Bombeiros para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Castanhal. No local, a PM apurou que os dois homens já tinham passagens pela polícia. Com um deles, ainda foi encontrada uma faca. Não há informações sobre o que a dupla poderia estar fazendo com essa arma branca.

Na internet, moradores da rua João Henrique de Carvalho relataram terem ouvido muitos tiros.