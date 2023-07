UFPA suspende festas no Vadião após tentativa de assalto que resultou em baleamento de estudante

A Universidade Federal do Pará (UFPA) suspende a realização de festas no Complexo do Vadião após a ocorrência de uma tentativa de assalto no local que resultou no baleamento de um estudante. O crime aconteceu na noite de sexta-feira, 7, ao final da última festa do semestre.

De acordo com informações de um estudante da UFPA, que preferiu não se identificar, o jovem baleado na noite de ontem teria reagido a um assalto direcionado a uma amiga, de quem estava na companhia. Na ocasião, ele foi alvejado no abdômen.

A UFPA diz que o jovem é estudante de graduação de outra instituição e que ele foi conduzido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) até o Pronto Socorro do Guamá. "A UFPA acompanha o atendimento ao discente, na expectativa de sua recuperação plena", diz a nota da instituição.

No momento, o caso segue investigado pela Polícia Civil do Pará, que analisa imagens de câmera de segurança do Vadião para tentar identificar o suspeito do disparo, que teria fugido em uma motocicleta.