UFPA confirma tentativa de assalto no Complexo do Vadião onde estudante foi baleado

A Universidade Federal do Pará (UFPA) confirmou na manhã deste sábado, 8, que houve uma tentativa de assalto na noite de sexta, 7, no Complexo do Vadião, dentro do campus Guamá, em Belém. Na ocasião, um estudante universitário foi baleado. A identidade do jovem não foi divulgada.

Segundo nota da UFPA, o rapaz é um estudante de graduação de outra instituição que estava no campus em razão de uma festa no Vadião. Nas redes sociais do local, é infomado que aquela era última festa do semestre.

"O baleamento ocorreu após tentativa de assalto e o estudante foi conduzido pelo SAMU para atendimento no Pronto Socorro do Guamá. A UFPA iniciou imediatamente a apuração da ocorrência e comunicou os fatos à Polícia Civil do Estado do Pará", diz a nota da UFPA.

VEJA MAIS

Segundo a instituição, há câmeras de monitoramento na área do crime, cujas imagens já estão sendo utilizadas para tentar identificar o assaltante, que teria fugido de motocicleta após o baleamento. A UFPA conclui a nota dizendo que "acompanha o atendimento ao discente, na expectativa de sua recuperação plena".

Um estudante da universidade, que preferiu não se identificar, chegou a relatar à redação integrada de O Liberal que o jovem foi baleado depois de reagir à tentativa de assalto contra uma amiga, de quem estava na companhia.

A Polícia Civil do Pará diz que "diligências estão sendo realizadas para coletar informações sobre a ocorrência e identificar os envolvidos".