Tutor denuncia que teve cão morto a tiros durante abordagem policial no Benguí

A Polícia Militar do Pará abriu sindicância para apurar a morte de um cachorro da raça pitbull, atingido por tiros na última quinta-feira (3) durante uma operação Saturação no bairro do Benguí. O dono do animal relatou que uma equipe da PM teria entrado na residência para uma revista e, por conta da movimentação, o cão ficou agitado e começou a latir. Isso teria incomodado os agentes de segurança, que atiraram em direção ao pitbull.

Segundo o tutor, o cachorro foi atingido por dois tiros disparados pelos policiais. Procurada, a Polícia Civil informou apenas o caso está sob investigação. Se confirmada a circunstância da morte do animal, estará configurado crime de maus-tratos, que no Pará aumentaram quase 500% entre 2020 e 2021.