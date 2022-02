Pitbull morto a tiros em operação no Benguí teria mordido policial, diz PM

Na quinta-feira (3), um cachorro da raça pitbull foi morto com dois disparos de arma de fogo durante uma operação desencadeada pela Polícia Militar do Pará no bairro do Benguí. O animal teria latido para os policiais em ação e foi alvejado, em meio a uma incursão no quintal de uma casa. De acordo com o cuidador do animal, o cão foi morto ao receber dois tiros dados pelos policiais.

Em nota, neste domingo (6), a PM informou que "um soldado do 24° Batalhão precisou ser socorrido até a UPA da Marambaia, depois de ter sido mordido várias vezes por um cachorro da raça Pitbull, na tarde desta quinta-feira (3), durante operação "Preservação da Ordem" no bairro do Benguí, em Belém".

Segundo a PM, "o militar realizava incursões a pé quando foi atacado pelo animal, que conseguiu se soltar de uma coleira". "O policial precisou realizar disparos de arma de fogo para salvaguardar a vida, tendo recebido atendimento médico em seguida e conduzido até o Cento de Perícias Científicas Renato Chaves para realizar exame pericial, que atestou os ferimentos pelo corpo do policial militar", complementou.