Troca de tiros em supermercado de Parauapebas termina com suspeito morto

Uma operação da Polícia Militar (PM) realizada na tarde desta quinta-feira (17), em Parauapebas, sudeste do Pará, terminou com a morte de um suspeito armado, a apreensão de um revólver calibre .38 e a recuperação de uma caminhonete usada em assaltos. A ação teve um desfecho tenso em um supermercado atacadista da cidade.

A ocorrência iniciou por volta das 13h30, quando equipes do 23º Batalhão da Polícia Militar (23º BPM), sob comando do tenente-coronel Aquino, foram acionadas após o rastreamento de um celular roubado durante um assalto a um estabelecimento comercial.

Com base nas informações do rastreador, os policiais iniciaram diligências que apontaram o paradeiro de uma caminhonete Toyota Hilux, supostamente utilizada no crime. O veículo foi localizado na rodovia PA-160 pelo cabo Gecinaldo de Lima.

VEJA MAIS

Ao tentar abordar os suspeitos, os criminosos avançaram com o veículo contra a portaria de um supermercado e abriram fogo contra a viatura policial, iniciando uma intensa troca de tiros. A caminhonete ficou destruída e o carro da PM foi atingido por diversos disparos, mas nenhum civil ficou ferido.

Os assaltantes abandonaram o veículo e fugiram para dentro do supermercado, escapando pelos fundos até uma área de mata. Com o cerco intensificado, houve novo confronto e um dos suspeitos foi baleado. Apesar do acionamento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a demora no socorro levou os próprios policiais a conduzirem o homem ao Hospital Geral de Parauapebas, onde ele não resistiu aos ferimentos.

O segundo envolvido foi capturado momentos depois em uma área conhecida como “Planeta dos Ferros”. Com eles, a polícia apreendeu:

Veículo: Caminhonete Toyota Hilux

Caminhonete Toyota Hilux Arma: Revólver calibre .38, marca Rossi

A ocorrência segue sob investigação e aguarda os laudos periciais para a completa identificação dos suspeitos.

Denuncie

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.