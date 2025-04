Produtor de festas é encontrado morto e suspeito menor de idade morre durante a fuga, em Belém

Jhonathan Santana dos Santos, de 33 anos, mais conhecido como ‘Jhon’, que trabalhava como produtor de eventos, foi encontrado morto dentro da casa onde mora na rua Oito de Maio, em Icoaraci, distrito de Belém. A vítima foi localizada sem vida na madrugada desta terça-feira (15). Conforme as informações da polícia, dois adolescentes, de 14 e 17 anos, seriam os suspeitos de cometer o crime e roubar a motocicleta de Jhon. Momentos após o assassinato, os suspeitos teriam sido perseguidos pela PM no bairro do Guamá, se envolveram em um acidente e um deles morreu.

Os relatos da polícia são de que vizinhos denunciaram que viram dois jovens chegando em um carro de aplicativo e entrando na casa de Jhon. Momentos depois, os suspeitos teriam saído do local e levado a moto da vítima, seguindo rumo a Belém. Diante da denúncia, foi feito o alerta aos militares que estavam nas proximidades para verificarem a situação suspeita. Uma viatura do 1º Batalhão de PM, que fazia ronda na Avenida Almirante Barroso, identificou os homens na moto e tentou os abordar. No entanto, os jovens ignoraram a ordem de parada e tentaram fugir.

Ainda segundo as informações policiais, teve início uma perseguição e os adolescentes entraram na contramão, colidindo com um carro no cruzamento da Rua dos Mundurucus com a Avenida José Bonifácio, no bairro do Guamá. O condutor da moto, o adolescente de 14 anos, morreu na hora. O outro jovem foi socorrido e levado para o Pronto Socorro do Guamá. No caminho, ele foi questionado sobre a moto e relatou que seria de um familiar. No entanto, os policiais teriam verificado a placa e entraram em contato com o proprietário do veículo, que disse não conhecer os adolescentes. O homem informou que a moto estava alugada para um amigo chamado ‘Jhon’.

O proprietário da moto tentou contato com Jhon, mas como não conseguiu, foi até a casa do produtor de eventos. Ao entrar no local, teria encontrado o homem morto. Não há detalhes sobre as circunstâncias da morte do produtor de eventos. A Polícia Civil esteve no local para dar início às investigações. A apuração deve esclarecer qual a motivação para o homicídio, como o crime ocorreu e qual a ligação que Jhon tinha com dois adolescentes.

“A Polícia Civil informa que a morte de Jhonathan Santana dos Santos é investigada pela Divisão de Homicídios. Os suspeitos do crime fugiram na motocicleta da vítima e bateram em um veículo de passeio. Um deles morreu no local e o segundo foi encaminhado para o hospital e preso em flagrante por roubo qualificado. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas”, informou a PC.