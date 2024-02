Trio suspeito de cometer assaltos na Pedreira é perseguido e preso, em Belém

Três homens foram capturados pela Guarda Municipal de Belém (GMB), na madrugada desta quinta-feira (8) suspeitos de cometerem assaltos no bairro da Pedreira. Conforme a GMB, uma guarnição foi acionada por uma vítima na Av. Pedro Miranda, que informou ter sido roubada por homens que estavam em um carro vermelho, modelo Fiat Mobi. Após serem repassadas as características do veículo, ele foi localizado na Av. Doutor Freitas e teve início uma perseguição.

A GMB fez o acompanhamento, por cerca de 40 minutos, do veículo conduzido pelos suspeitos. Mesmo dando ordem de parada, os homens não obedeceram e ainda fizeram disparos contra a guarnição ROMU. Na troca de tiros, um dos homens foi atingido na perna. O veículo foi interceptado pelos agentes na travessa Alferes Costa. Logo depois, a GMB realizou o encaminhamento dos suspeitos para a seccional da Sacramenta. No momento da autuação foi apurado que o veículo usado para ação dos suspeitos pertencia ao pai de um deles.

Em nota, a Polícia Civil informou que dois suspeitos foram apresentados na Seccional da Sacramenta e presos em flagrante pelo crime de roubo. O terceiro suspeito, após troca de tiros com a Guarda Municipal, foi atingido e encaminhado para uma unidade de saúde.