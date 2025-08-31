Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Trio mata homem a tiros e deixa duas mulheres feridas durante festa em Marabá

O caso foi registrado na noite de sábado (30), quando as vítimas estavam na parte externa do estabelecimento

O Liberal
fonte

Trio mata homem a tiros e deixa duas mulheres feridas durante festa em Marabá. Imagem ilustrativa. (Foto: Arquivo O Liberal / Thiago Gomes)

Gabriel dos Santos Sousa, de 27 anos, morreu ao ser baleado durante uma festa em Marabá, sudeste paraense, na noite de sábado (30). Os relatos preliminares são de que três homens desceram de um carro branco e efetuaram vários disparos contra a vítima, que estava na parte externa do estabelecimento. No ataque, duas mulheres foram baleadas e precisaram ser socorridas.

O crime ocorreu por volta de 22h30, na Folha 25, Quadra G, núcleo Nova Marabá. Segundo o portal Debate, a polícia militar informou que as vítimas estavam em uma comemoração em um clube com piscina quando foram atacadas pelo trio armado. Testemunhas teriam relatado que o veículo em que os atiradores estavam seria um Chevrolet Ônix. Os criminosos fugiram após os disparos.

Gabriel foi baleado no estômago e o disparo transfixou e saiu pela região das nádegas. Apesar de ter sido socorrido por familiares e encaminhado ao Hospital Municipal de Marabá, o homem não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade hospitalar.

As duas mulheres que também foram atingidas durante o ataque seriam a esposa de Gabriel, uma jovem de 22 anos, que sofreu uma perfuração na perna; e a tia da jovem, que tem 47 anos e foi ferida nas nádegas. Ambas foram socorridas e permanecem internadas no Hospital Municipal. O estado de saúde delas não foi divulgado pelas autoridades.

Buscas estavam sendo realizadas pela Polícia Militar na tentativa de localizar e prender os suspeitos. Ainda não há informações oficiais sobre o que teria motivado o ataque. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

homicídio em marabá
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

HOMICÍDIO

Trio mata homem a tiros e deixa duas mulheres feridas durante festa em Marabá

O caso foi registrado na noite de sábado (30), quando as vítimas estavam na parte externa do estabelecimento

31.08.25 15h56

HOMICÍDIO

Homem é encontrado morto com sinais de esfaqueamento ao lado de igreja em Marabá

A vítima, que aparentava cerca de 30 anos, não foi identificada

31.08.25 15h06

FACADA

Mulher é esfaqueada após confusão em bar de Curuçá; suspeito é preso

O caso ocorreu na noite de sábado (30), no bairro Rodoviário

31.08.25 14h45

POLÍCIA

Mulher e adolescentes são baleados em Castanhal por motociclista

Atirador ainda não identificado passou atirando para dentro de uma conveniência na noite de sábado (31)

31.08.25 12h34

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

PAIXÃO PELA POLÍCIA

Após 54 anos de serviço, delegado Armando Mourão se aposenta e busca lugar no Guinness Book

"Ou você é policial ou você é bandido", diz o delegado que, ao longo da carreira, investigou crimes de repercussão no Pará

31.08.25 9h30

POLÍCIA

Duas pessoas morrem e outra fica gravemente ferida em acidente na PA-324 em Nova Timboteua

Acidente ocorreu por volta das 21h, nas proximidades da Vila da Curva, quando família foi atropelada por um carro

31.08.25 10h57

POLÍCIA

Mulher e adolescentes são baleados em Castanhal por motociclista

Atirador ainda não identificado passou atirando para dentro de uma conveniência na noite de sábado (31)

31.08.25 12h34

POLÍCIA

Homem é encontrado morto a tiros em Rondon do Pará

Corpo estava às margens da avenida Governador Valadares, próximo à BR-222, no último sábado (30)

31.08.25 10h12

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda