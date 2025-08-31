Trio mata homem a tiros e deixa duas mulheres feridas durante festa em Marabá

Gabriel dos Santos Sousa, de 27 anos, morreu ao ser baleado durante uma festa em Marabá, sudeste paraense, na noite de sábado (30). Os relatos preliminares são de que três homens desceram de um carro branco e efetuaram vários disparos contra a vítima, que estava na parte externa do estabelecimento. No ataque, duas mulheres foram baleadas e precisaram ser socorridas.

O crime ocorreu por volta de 22h30, na Folha 25, Quadra G, núcleo Nova Marabá. Segundo o portal Debate, a polícia militar informou que as vítimas estavam em uma comemoração em um clube com piscina quando foram atacadas pelo trio armado. Testemunhas teriam relatado que o veículo em que os atiradores estavam seria um Chevrolet Ônix. Os criminosos fugiram após os disparos.

Gabriel foi baleado no estômago e o disparo transfixou e saiu pela região das nádegas. Apesar de ter sido socorrido por familiares e encaminhado ao Hospital Municipal de Marabá, o homem não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade hospitalar.

As duas mulheres que também foram atingidas durante o ataque seriam a esposa de Gabriel, uma jovem de 22 anos, que sofreu uma perfuração na perna; e a tia da jovem, que tem 47 anos e foi ferida nas nádegas. Ambas foram socorridas e permanecem internadas no Hospital Municipal. O estado de saúde delas não foi divulgado pelas autoridades.

Buscas estavam sendo realizadas pela Polícia Militar na tentativa de localizar e prender os suspeitos. Ainda não há informações oficiais sobre o que teria motivado o ataque. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.