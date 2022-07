Trio é preso por roubar cartões bancários em agências de Belém

Três pessoas foram presas, na manhã deste sábado (9), por roubar cartões de diversas pessoas em agências bancárias de Belém. A prisão aconteceu na avenida Conselheiro Furtado, no bairro Batista Campos. Os suspeitos foram identificados como Francisco Saldanha Barros, Max Alexandre Pereira Gonçalves e Demerson Gonçalves do Patrocínio.

Eles agiam colocando um dispositivo, conhecido como chupa-cabra, que servia para prender o cartão dentro do caixa eletrônico. Depois de cometerem o crime, eles fugiam num carro preto. O trio já vinha sendo investigado pela Delegacia Especializada em Investigação de Estelionato e Outras Fraudes (DEOF). Não foi divulgado quantas pessoas foram vítimas dos suspeitos.

Segundo o registro policial, as vítimas ficavam com o cartão preso no caixa eletrônico e os envolvidos se passavam por técnicos de engenharia social. O trio dizia que iria ajudar as pessoas, mas elas acabavam sendo enganadas. Eles ainda ofereciam um número de uma falsa central de atendimento. Em seguida, os suspeitos fugiam do local com o cartão em um carro de cor preta.

A Polícia apreendeu máquinas de cartões, cartão e o veículo utilizado nos crimes. Os envolvidos permanecem à disposição da Justiça.