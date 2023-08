​Trio é preso após manter reféns em Mojuí dos Campos na noite desta quinta (17)

Três criminosos foram presos na noite desta quinta-feira (17), no município de Mojuí dos Campos, na Região Metropolitana de Santarém, no oeste paraense, após fazerem pessoas reféns - não se sabe quantas exatamente. Equipes da Polícia Militar estiveram no local fazendo as negociações. Os suspeitos concordaram em se entregar por volta das 21h45. Para isso, uma das exigências feitas por eles foi a presença da imprensa. A polícia não divulgou detalhes sobre a dinâmica da ação criminosa.

Dezenas de curiosos acompanharam o trabalho dos policiais. Após a rendição dos criminosos, a população tomou conta da rua como forma de protesto e revolta pelo ocorrido. Um vídeo divulgado nas redes sociais narra o momento em que a popu​lação aplaude os policiais.