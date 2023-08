Assalto com refém em andamento no Distrito Industrial, Ananindeua

Duas pessoas em uma residência no Distrito Industrial, em Ananindeua, estão reféns de dois homens, na tarde desta sexta-feira (11). A residência fica na Primeira Rural. Policiais Militares estão no local fazendo a negociação, que já dura aproximadamente duas horas. A rua está isolada e vários curiosos acompanham o trabalho da polícia.

De acordo com o tenente-coronel Luis Gustavo do Centro Integrado de Operações (Ciop), tudo começou por volta 15h, quando moradores do local acionaram uma viatura da polícia militar em decorrência de um assalto a um restaurante. Os policiais cercaram os homens e durante a fuga eles invadiram uma residência.

"Nós não temos detalhes, só temos conhecimento que eles invadiram essa casa e estão com duas pessoas reféns. A informação que chegou aqui é que são dois homens, mas só vamos ter certeza após o final da negociação", diz o tenente-coronel.

Vários curiosos lotam o local para acompanhar o trabalho dos Policiais Militares da Ronda Tática Metropolitana e Corpo de Bombeiros que estão no local em operação.