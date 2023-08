Após três horas, dupla libera reféns e se entrega no Distrito Industrial em Ananindeua

Maikon da Silva Nascimento, de 27 anos, e Werlon Aquiles Almeida de Moraes, de 21, foram presos na noite desta sexta-feira (11) depois de fazerem duas pessoas, pai e filho, reféns dentro de uma residência, na Primeira Rua Rural, bairro do Distrito Industrial, em Ananindeua. A crise com refém teve início por volta das 15h. Após três horas de negociações, os suspeitos se entregaram à Polícia Militar, que atendeu a ocorrência. Maikon já tinha dois antecedentes criminais, um deles por tráfico de drogas. Atualmente, estava em liberdade, com uso do monitoramento eletrônico.

Os criminosos foram conduzidos à Seccional Urbana de Ananindeua. Com eles, foram apreendidos uma pistola, com sete munições intactas, além de uma motocicleta. A vítima que ficou diretamente em poder dos bandidos recebeu os primeiros socorros do Corpo de Bombeiros.

Segundo a polícia, a dupla planejava assaltar um estabelecim​ento, que seria uma distribuidora de água e gás, localizado próximo da residência onde as vítimas estavam. Na fuga, Maikon e Werlon teriam visto o portão da casa aberto e acabaram entrando. Lá dentro, fizeram de refém um homem. O filho dele conseguiu se esconder em um dos cômodos do imóvel.

Moradores teriam percebido a ação e a acionaram a Polícia Militar. Viaturas foram deslocadas para o endereço repassado e constataram a ocorrência. As negociações tiveram início e, por volta das 18h, os criminosos se entregaram. Antes, eles exigiram a presença da imprensa e de familiares. Dezenas de curiosos se aproximaram da residência e acompanharam os trabalhos do 29° Batalhão de Polícia Militar e da Ronda Tática Metropolitana (Rotam).