Polícia liberta motorista de aplicativo feito refém e recupera veículo roubado em Belém

Três homens foram presos e um adolescente apreendido suspeitos de manter um motorista de aplicativo refém, na noite do último domingo (13), no bairro da Pedreira, em Belém. Policiais militares do 1° Batalhão da Polícia Militar (1° BPM) recuperaram o veículo tomado de assalto e libertaram a vítima. De acordo com informações divulgadas pela PM, a unidade recebeu a informação q​ue um motorista de aplicativo havia sido sequestrado e estava sendo mantido refém dentro do seu veículo.

Os agentes iniciaram buscas e conseguiram localizar e abordar o automóvel no bairro da Pedreira. Após uma breve negociação, os suspeitos concordaram em se entregar e liberar o refém. Com eles, foi apreendido um simulacro de arma de fogo, R$ 105 em dinheiro e um aparelho celular.

O caso foi registrado na Seccional Urbana da Sacramenta, para os procedimentos legais.