Trio é preso após fazer motorista refém em Marabá

Três homens foram presos, na última quarta-feira (27), após fazerem um motorista refém, no município de Marabá. A Polícia Militar conseguiu alcançar os suspeitos depois que uma pessoa, não identificada, abordou a guarnição e informou que o condutor de um carro modelo Gol teria sido roubado por três homens, que o fizeram refém.

Os policiais iniciaram as buscas e avistaram o carro na Folha 21, no Núcleo Nova Marabá. Durante a abordagem ao veículo, os policias notaram que os quatro ocupantes possuíam a descrição repassadas a eles.

Questionando, o motorista relatou aos PMs que estava em frente a uma clínica de fisioterapia, na Folha 17, e que os três homens, identificados como Nailson do Nascimento Pereira, Zilvan Conceição Barros e Manoel Serrano Costa Júnior o abordaram com uma arma em punho e o obrigaram a levá-los ao Núcleo Cidade Nova, onde pretendiam cometer outros crimes.

Como os três assaltantes foram encontrados dois celulares, um fone de ouvido, R$ 29 em dinheiro, uma porção de maconha e a arma do crime, que estava escondida debaixo do banco do motorista. Tratava-se de um revólver calibre 32 com duas munições intactas no tambor.

Diante desses fatos, os policias algemaram os suspeitos para evitar que fugissem e os encaminharam para a 21ª Seccional da Policia Civil, onde foram indiciados pelo crime de tentativa de roubo com arma de fogo.